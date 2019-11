Die Bundesregierung will Strafen für Gaffer an Unfallstellen deutlich erhöhen. Das Kabinett beschloss am Mittwoch einen Gesetzesentwurf, wonach das "Herstellen und Übertragen einer Bildaufnahme, die in grob anstößiger Weise eine verstorbene Person zur Schau stellt", als Straftat gewertet werden soll. Wer Unfalltote filmt oder fotografiert, kann demnach zu Geldbußen oder sogar einer Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren verurteilt werden.