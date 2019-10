Gauck nimmt am Montag in Plauen an Veranstaltungen teil, mit denen an die Massenproteste am 7. Oktober 1989 in der Stadt erinnert wird. "Es ist wichtig, dass wir den Plauenern ihr Recht lassen, vorangegangen zu sein", sagt er rückblickend. Während in Berlin die Proteste zusammengeknüppelt worden seien, seien die Plauener siegreich geblieben. Das habe viele Ostdeutsche inspiriert und Mut gemacht.