Altbundespräsident Joachim Gauck hat die Ostdeutschen vor herablassender Kritik aus dem Westen in Schutz genommen. "Wenn es bei Ihnen in Stuttgart oder in Köln oder Dortmund die DDR gegeben hätte, das hätte genauso mit Ihnen funktioniert wie mit den Leipzigern und Rostockern", sagte Gauck am Donnerstag auf dem Evangelischen Kirchentag in Dortmund. Es gebe gewachsene Unterschiede. Wörtlich sagte Gauck außerdem: