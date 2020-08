Im Streit der AfD um den Fall Kalbitz sieht der Bundestagsfraktionschef Alexander Gauland die Zukunft der Partei pessimistisch. "Ich kann die Partei nicht zusammenhalten, wenn sie sich auf diese Weise auseinander dividiert", sagte der Ehrenvorsitzende der AfD der "Welt am Sonntag".

Wenn ich das hier so sehe, bin ich eher skeptisch.

Gauland erneuerte seine Kritik an AfD-Chef Jörg Meuthen, der im Mai mithilfe einer knappen Mehrheit im AfD-Bundesvorstand die Annullierung der AfD-Mitgliedschaft von Kalbitz herbeigeführt hatte. Der Parteivorstand hatte den Rauswurf damit begründet, dass Kalbitz bei seinem Parteieintritt 2013 frühere Mitgliedschaften bei den Republikanern und in der als rechtsextrem eingestuften und inzwischen verbotenen "Heimattreuen Deutschen Jugend" (HDJ) verschwiegen habe.



Das AfD-Bundesschiedsgericht bestätigte im Juli den Rauswurf. Gauland stellte daraufhin die Unabhängigkeit des Gerichts infrage. Kalbitz will nun vor einem Zivilgericht gegen die Entscheidung vorgehen.