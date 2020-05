Die Gewerkschaft der Polizei in Sachsen sieht den Neustart der Fußballbundesliga als eine Gefahr für die Gesundheit ihrer Mitglieder. "Es wird wieder zu Fanzusammenkünften vor Stadien kommen. Meine Kolleginnen und Kollegen werden daraufhin ihrem Auftrag nachkommen, einschreiten und sich dabei selbst in die erhöhte Gefahr einer Infektion begeben, da ein neuer Herd dafür geschaffen wurde", sagte Hagen Husgen dem MDR-Magazin "Umschau". Er ist sächsischer Landesvorsitzender der Polizeigewerkschaft GdP. Fanansammlungen hatte es bereits vor Abbruch der aktuellen Saison Mitte März in Mönchengladbach gegeben. In diesem ersten Geisterspiel gab es – wie auch aktuell – ein Stadionverbot für Fans.

Fanprotest beim ersten Geisterspiel der Bundesliga am 11.03.2020 in Mönchengladbach Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Bund und Länder hatten am 6. Mai beschlossen, dass ab Mitte Mai wieder Fußballbundesligaspiele unter Auflagen stattfinden dürfen. Um diese zu erfüllen, hat die Deutsche Fußball Liga (DFL) ein Hygiene-Konzept erarbeitet. Demnach gibt es u.a. ein Stadionverbot für Fans. Deshalb befürchten Kommunen, dass es zu illegalen Ansammlungen vor den Stadien kommen wird. Sollte es dazu kommen, hat Sachsens Innenminister Roland Wöller im Interview mit dem MDR-Magazin "Umschau" den Vereinen mit Spielabbruch gedroht. In Sachsen wird es am 16. Mai in Leipzig und Aue jeweils das erste Bundesligaspiel geben, am 31. Mai in Dresden.