Berlin Gedenkmarsch für Liebknecht und Luxemburg

In Berlin haben mehrere tausend Menschen am Sonntag der ermordeten Kommunistenführer Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht gedacht. Nach einem Gedenkmarsch zum Zentralfriedhof Friedrichsfelde legten sie an den Gräbern Kränze und Blumen nieder. Traditionell waren auch Spitzenpolitiker der Linken dabei, wie die Linken-Bundestagsfraktionschefs Sahra Wagenknecht und Dietmar Bartsch sowie die Parteichefs Katja Kipping und Bernd Riexinger.

Die jährliche Gedenkfeier an die beiden Arbeiterführer wurde bereits in der Weimarer Republik praktiziert – immer am zweiten Wochenende im Januar. Zwischen 1933 bis 1946 war sie verboten, danach wurde die Tradition im Osten Deutschenlands wieder aufgenommen.



In der DDR fand der Gedenkmarsch unter Führung der gesamten Staats- und SED-Spitze statt. Vor 30 Jahren – am 17. Januar 1988 - kam es zum Eklat, als Bürgerrechtler am Rande der SED-Großkundgebung Transparente mit bekannten Luxemburg-Zitaten hochhielten. Darauf stand unter anderem: "Die Freiheit ist immer die Freiheit der Andersdenkenden". Mehr als 100 Menschen wurden damals verhaftet und vor die Wahl gestellt, ins Gefängnis zu gehen oder in den Westen abgeschoben zu werden.