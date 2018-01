An Auschwitz scheitert jede Gewissheit. Die Gewissheit, über die Grenzen dessen, was Menschen an Leid, Schmerz und Erniedrigung ertragen und was sie anderen Menschen zufügen können. An Auschwitz scheitert die Gewissheit über uns selbst. Und deshalb müssen wir sensibel sein. Wachsam, selbstkritisch. Je weiter die Zeit des Nationalsozialismus zurückliegt, desto wichtiger wird die Erinnerung.

Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble