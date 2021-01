Sichtbarkeit von Jüdischsein immer noch gefährlich

Die zweite Gedenkrednerin war die Publizistin Marina Weisband. Nachdem sie alle Anwesenden nur mit "sehr geehrte Menschen" begrüßte, berichtete sie davon, dass es für Juden in Deutschland auch heute noch fast unmöglich sei, "einfach nur Menschen" zu sein. Sie müssten aus Sicherheitsgründen ihr Jüdischsein verstecken und unsichtbar machen.

Die jüngere Generation der Juden in Deutschland stehe vor der Aufgabe, "einen Weg zu finden, das Gedenken weiterzutragen, ohne uns selbst zu einem lebenden Mahnmal zu reduzieren", sagte Weisband. Ziel sei es, dass jüdisches Leben in Deutschland als "schlichte Selbstverständlichkeit" wahrgenommen werde. Weisband sprach im Bundestag als Vertreterin der dritten Generation nach dem Holocaust.



Die jüngere Generation der Juden in Deutschland stehe vor der Aufgabe, "einen Weg zu finden, das Gedenken weiterzutragen, ohne uns selbst zu einem lebenden Mahnmal zu reduzieren", sagte Weisband. Ziel sei es, dass jüdisches Leben in Deutschland als "schlichte Selbstverständlichkeit" wahrgenommen werde. Weisband sprach im Bundestag als Vertreterin der dritten Generation nach dem Holocaust.

Feierliche Vollendung der Sulzbacher Torarolle

Angela Merkel bei der Vollendung der Sulzbacher Torarolle. Bildrechte: dpa Am Ende der Gedenkstunde ging es für die höchsten Repräsentanten der Bundesrepublik in den Andachtsraum des Bundestages. Dort wurde in einer Zeremonie die Sulzbacher Torarolle vollendet.



Unter anderem Kanzlerin Angela Merkel, Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und der Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, Reiner Haseloff, wurden in der Zeremonie zu Paten für die Torarolle. Bei der Zeremonie schrieb ein jüdischer Schriftführer die letzten Zeichen der Sulzbacher Torarolle nach und vollendete sie auf die Art.

Die Tora Die Tora ist die Heilige Schrift der Juden und besteht aus den fünf Büchern Mose. Sie wird von Hand geschrieben.



Die vollendung der Tora bedeutet, dass die letzten zwölf Buchstaben des 5. Buch Moses "Deuteronomium" noch fehlen - was übersetzt "Vor den Augen von ganz Israel" heißt. Es gilt als besondere Ehre für Rabbiner, Toraspender und bedeutende Persönlichkeiten an dieser "Vollendung" aktiv teilzunehmen. Zentralrat der Juden in Deutschland

Seit 25 Jahren erinnert der Bundestag rund um den 27. Januar mit einer Gedenkstunde an die Opfer des Holocaust. 1996 hatte der damalige Bundespräsident Roman Herzog den Tag der Befreiung des NS-Konzentrationslagers Auschwitz durch die Rote Armee am 27. Januar 1945 als Gedenktag proklamiert. In Auschwitz starben rund 1,1 Millionen Menschen. Bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs wurden insgesamt rund sechs Millionen Juden ermordet.