In Düsseldorf und Solingen wird am Dienstag mit Gedenkveranstaltungen an den Solinger Brandanschlag vor 25 Jahren erinnert. Bei dem ausländerfeindlichen Anschlag waren am 29. Mai 1993 fünf türkische Mädchen und Frauen im Alter von vier bis 27 Jahren ums Leben gekommen, acht Menschen wurden schwer verletzt. Die Täter waren vier junge Männer mit Verbindungen zur rechtsextremen Szene.

Merkel redet Familienangehörigen der Opfer

Bei der Gedenkfeier des Landes Nordrhein-Westfalen am Mittag in der Düsseldorfer Staatskanzlei werden Bundeskanzlerin Angela Merkel, Ministerpräsident Armin Laschet und der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu sprechen. An der Veranstaltung nimmt außerdem das türkische Ehepaar Genc teil, das bei dem ausländerfeindlichen Anschlag auf ihr Haus fünf Familienmitglieder verlor.

Maas verurteilt Diskriminierungen türkischstämmiger Menschen

Am Nachmittag schließen sich die offiziellen Gedenkveranstaltungen in Solingen an. Dort sind Bundesaußenminister Heiko Maas und sein türkischer Kollege Mevlüt Cavusoglu als Redner vorgesehen.