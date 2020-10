Gefährder in Sachsen Abschieben oder De-Radikalisieren?

Nach dem tödlichen Messerangriff von Dresden wird in der Landes- und Bundespolitik heftig diskutiert. Denn bei dem mutmaßlichen Täter soll es sich um einen 20-Jährigen Syrer handeln, der nicht nur eine Haftstrafe abgesessen hat, sondern auch seit drei Jahren als islamistischer Gefährder eingestuft ist. Der Fall rückt das Thema "Gefährder" wieder in den Mittelpunkt. Wie viele gibt es davon in Sachsen und wie sollte man mit ihnen umgehen?