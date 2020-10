Bei Menschen, die die Behörden als Gefährder eingestuft haben, besteht laut Stefan Goertz die Möglichkeit, sie "zu einer freiwilligen Ausreise zu bewegen". Darüber hinaus könne "beispielsweise der Aufenthaltsstatus auf das Niveau der Duldung herabgestuft werden, was mit täglichen oder wöchentlichen Meldeauflagen bei der Ausländerbehörde und einem Arbeitsverbot verbunden werden kann." So könne die Bewegungsfreiheit auf die Grenzen des Bezirks einer Ausländerbehörde oder der Gemeinde eingeschränkt werden. Zudem kann als Wohnsitz anstatt der eigenen Wohnung eine Gemeinschaftsunterkunft vorgesehen werden, so Goertz.

Aus einem Beschluss des Bundesverwaltungsgerichts vom März 2017 geht hervor, dass die Gefährder-Einstufung solche Konsequenzen hatte: Ein in Deutschland geborener und aufgewachsener Mann wurde nach einer Einstufung als "Gefährder" in Abschiebehaft genommen. Das Gericht begründete die Entscheidung damit, dass er „nach Einschätzungen der Sicherheitsbehörden als 'Gefährder' (…) der radikal-islamistischen Szene in Deutschland zuzurechnen sei" und mutmaßlich einen Anschlag plane. Eine vom Ausländer ausgehende Bedrohungssituation "im Sinne eines beachtlichen Risikos" genüge demnach aus, um eine Abschiebung anzuordnen. Das Risiko könne sich jederzeit aktualisieren und in eine konkrete Gefahr umschlagen. Im aktuellen Fall des mutmaßlichen Täters der tödlichen Attacke in Dresden, Abdullah H., wäre das allerdings nicht möglich gewesen. Deutschland schiebt aus humanitären Gründen nicht in das Bürgerkriegsland Syrien ab.