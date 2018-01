Aus der Berliner Justizvollzugsanstalt Plötzensee sind in den zurückliegenden fünf Tagen mehr Häftlinge geflohen, als bisher bekannt. Wie Justizsenator Dirk Behrendt am Dienstag mitteilte, flohen am vergangenen Donnerstag vier Häftlinge aus dem geschlossenen Strafvollzug. Fünf weitere Gefangene entwichen seither zudem aus dem offenen Vollzug, bei dem die Gefangenen tagsüber außerhalb der JVA arbeiten dürfen.

Zwei Gefangene zurück

Einer der Ausbrecher stellte sich laut dem Grünen-Politiker am Dienstag im Beisein seines Anwalts der Polizei. Der Mann werde nun "in eine Anstalt mit höheren Sicherheitsvorkehrungen verlegt". Einer der fünf aus dem offenen Vollzug entwichenen Freigänger wurde nach Angaben von Behrendt bereits am Montag durch die Polizei gefasst. Nach sieben der insgesamt neun Geflüchteten werde weiterhin gefahndet, so der Justizsenator.

Ausbruch durch Lüftungsspalt

Nach neun Ausbrüchen in fünf Tagen steht Berlins Justizsenator Behrendt (Grüne) unter Druck. Bildrechte: dpa Die vier Ausbrecher waren am Donnerstag über einen Lüftungsspalt in der Mauer der JVA Plötzensee geflohen. Den Weg zu dem Spalt hatten sie mit einem aus der Werkstatt des Gefängnisses entwendeten Trennschleifer freigemacht. Alle vier Häftlinge saßen wegen schwerer Körperverletzung, Diebstahls, Wohnungseinbruchs und Erschleichens von Leistungen in Haft. Einer von ihnen wäre im März entlassen worden.



Die fünf entwichenen Freigänger verbüßten sogenannte Ersatzfreiheitsstrafen. Diese werden verhängt, wenn jemand eine Geldstrafe nicht bezahlen kann. Oft sind das Schwarzfahrer und keine Schwerkriminellen. Behrendt verwies darauf, dass allein im vergangenen Jahr 42 Häftlinge mit Ersatzfreiheitsstrafen aus dem offenen Vollzug in Plötzensee entwichen seien.

Opposition fordert Rücktritt