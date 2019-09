So gaben 85 Prozent der Befragten an, dass den Menschen in Deutschland sehr wichtig sei, dass Männer und Frauen gleiche Rechte und Pflichten hätten. In den Herkunftsländern sei Gleichberechtigung nur 49 Prozent wichtig. Die überwiegende Mehrheit aber gab an, dass es ihnen leicht falle, mit diesem Unterschied umzugehen. Ähnlich beim Thema Freiheitsrechte: 80 Prozent der Befragten sagten, es sei in Deutschland sehr wichtig, dass das Gesetz alle Menschen gleich behandelt. Für ihre Herkunftsländer schätzten das nur 57 Prozent so ein. Auch dies war für die meisten nicht problematisch.