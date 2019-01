Gelbwesten bewarfen am Samstag in Paris die Polizei mit Flaschen, die reagierte mit Tränengas.

35 Festnahmen in Frankreich Scholz sieht in Deutschland großes "Gelbwesten"-Potenzial

Bei ersten Protesten der sogenannten Gelbwesten im neuen Jahr sind in ganz Frankreich rund 50.000 Menschen auf die Straße gegangen. In Paris und Dijon kam es zu Zusammenstößen mit der Polizei. Demonstranten attackierten das Büro von Regierungssprecher Griveaux. Landesweit gab es 35 Festnahmen. Spitzenpolitiker in Deutschland halten ähnliche Exzesse in Deutschland für unwahrscheinlich.