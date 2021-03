Der Lkw-Fahrer, die Studentin, das Kollegium. Drei Substantive, drei grammatische Geschlechter. Männlich, weiblich und sächlich. So weit, so klar. In der Mehrzahl aber heißt es: Die Lkw-Fahrer, die Studenten, die Kollegen. Ungenannt bleiben in den Ohren einiger Menschen damit die Frauen am Steuer, im Seminar oder Büro. Eine Lösung dafür soll das Gendern darstellen – also die geschlechtergerechte Sprache. So macht es auch Sophie aus Leipzig: "Ich sage nicht nur LKW-Fahrer, sondern LKW-Fahrer_Innen. Da ist nach der männlichen Form eine kurze Pause und dann wird die weiblich Form drangehangen."