In der Generalaussprache im Bundestag wird ein heftiger Schlagabtausch zwischen Regierung und Opposition erwartet.

Generalaussprache mit Kanzlerin Schlagabtausch zu Asyl-Kompromiss im Bundestag erwartet

In der heutigen Generalaussprache des Bundestages werden auch die Unionspläne zur Asylpolitik ein Thema sein. Es wird ein harter Schlagabtausch erwartet, bei dem auch die geplanten Transitzentren eine Rolle spielen dürften. Der Koalitionspartner SPD will keine geschlossenen Lager. Der CSU-Staatssekretär im Bundesinnenministerium, Meyer, beschwichtigt: "In den Zentren kann sich jeder frei bewegen, raus darf aber niemand."