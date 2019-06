Nach dem tödlichen Schuss auf den Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke und der Festnahme eines Tatverdächtigen hat der Generalbundesanwalt die Ermittlungen übernommen. Das teilte eine Behördensprecherin am Montag in Karlsruhe mit.

Spezialkräfte hatten am Samstagmorgen einen 45-Jährigen in Kassel festgenommen. Seit Sonntag sitzt der Mann unter Mordverdacht in Untersuchungshaft. Sein Motiv ist bislang unklar.



Der Tatverdächtige soll zumindest in der Vergangenheit Verbindungen in die rechtsextreme Szene gehabt haben. Darüber hatten auch mehrere Medien berichtet. Der CDU-Politiker Walter Lübcke war am 2. Juni erschossen worden.