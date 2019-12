23. August 2019 - der Tatort in Berlin-Moabit.

23. August 2019 - der Tatort in Berlin-Moabit.

Mord an Georgier in Berlin Verdacht Staatsterrorismus: Russische Diplomaten ausgewiesen

Die Bundesanwaltschaft hat die Ermittlungen zum mutmaßlichen Auftragsmord an einem Georgier in Berlin übernommen. Die Spuren führen nach Moskau, zwei russische Diplomaten wurden am Mittwoch ausgewiesen.