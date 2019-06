Im Fall des erschossenen Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke gehen die Ermittler von einem "rechtsextremistischen Hintergrund" aus. Wie der Sprecher der Bundesanwaltschaft, Markus Schmitt, am Montag in Karlsruhe mitteilte, sind das Vorleben sowie frühere Äußerungen des in Untersuchungshaft sitzenden, dringend tatverdächtigen Stephan E. Grundlage für diese Annahme.

Behördensprecher Markus Schmitt: "Gehen davon aus, dass es sich um einen rechtsextremistischen Hintergrund handelt." Bildrechte: dpa

Die Bundesanwaltschaft hatte zuvor die Ermittlungen in Mordfall Lübcke an sich gezogen, nachdem sie von einem Täter aus dem rechtsextremistischen Milieu ausgegangen war. Der ursprünglich aus Bayern stammende Tatverdächtige war am frühen Samstagmorgen von Spezialkräften in Kassel festgenommen worden. Seine DNA war am Tatort sichergestellt worden. Seit Sonntag sitzt er unter dringendem Mordverdacht in Untersuchungshaft. Er sei dringend verdächtig, Lübcke heimtückisch durch einen Kopfschuss getötet zu haben, so der Behördensprecher.