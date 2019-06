Der Generalbundesanwalt verfolgt in der Regel Straftaten, die sich in schwerwiegender Weise gegen die innere Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland richten. In den 70er-Jahren war das vor allem bei der Verfolgung des Terrorismus der Roten Armee Fraktion (RAF) und anderer linksterroristischer Gruppierungen der Fall.



Heutzutage bildet die Verfolgung des islamistischen Terrorismus sowie des Ausländerterrorismus etwa gegen türkische und kurdische Extremisten einen Schwerpunkt.