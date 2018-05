Die Fraktionsvorsitzende der AfD, Alice Weidel, hat die Haushaltsdebatte im Bundestag mit einer Kritik am Haushaltsgebahren der Bundesregierung eröffnet. Sie warf der Regierung vor, in der Finanzpolitik zu Tarnen und zu Täuschen. So rede die Bundesregierung von einer Schwarzen Null, doch in Wahrheit säßen die Steuerzahler auf einem gewaltigen Schuldenberg. Zudem erklärte sie, im Bundeshaushalt würden nicht alle Ausgabenposten aufgeführt - zum Beispiel fehlten die Zahlungen für die EU.