Bei der Generaldebatte im Bundestag hat Kanzlerin Angela Merkel Toleranz und die Achtung der Menschenwürde angemahnt. Zu den ausländerfeindlichen Vorgängen in Chemnitz und Köthen sagte sie, sie verstehe Empörung und Unverständnis über Straftaten, die mutmaßlich von Asylsuchenden begangen worden seien. Es gebe aber "keine Entschuldigung und Begründung für Hetze, die Anwendung von Gewalt, Naziparolen und Anfeindungen von Menschen, die anders aussehen".

Über den Begriff der "Hetzjagd", die unter anderem in einem Video aus Chemnitz belegt werden soll, wird seit Tagen heftig gestritten. Am 26. August war ein 35-jähriger Deutscher erstochen worden. Tatverdächtig sind drei Asylbewerber. In der Folge gab es fremdenfeindliche Ausschreitungen, bei denen es auch zu Übergriffen auf Ausländer kam.