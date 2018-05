Sicher fehlte vielen politischen Auseinandersetzungen in den letzten Jahren im Bundestag die Konfrontation. Trotzdem sollte der politische Umgang auch mit dem Einzug der AfD in das Parlament von gegenseitiger Achtung geprägt sein, so wie sie die AfD auch für sich einfordert. Bisher hat zudem die AfD noch an keiner Stelle bewiesen, dass sie bessere Lösungen für die Probleme in diesem Land hat. Selbst ihre Wähler, das zeigen die Umfragen, zweifeln daran.