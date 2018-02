Am Rande der Vorstellung Kramp-Karrenbauers kündigte Angela Merkel an, dem Parteivorstand am kommenden Sonntag ihre Personalvorschläge für die künftigen von der CDU zu besetzenden Ministerposten zu unterbreiten. Am folgenden Montag soll dann ein Parteitag über den Koalitionsvertrag mit der SPD abstimmen.