Helge Braun (CDU) wird Nachfolger von Peter Altmaier als Chef des Kanzleramts. Der studierte Mediziner aus Gießen twitterte nach der Unterschrift unter dem Koalitionsvertrag am 7. Februar: "In den Zukunftsthemen Bildung, Forschung, Digitalisierung steht echt Großes drin. Also: Uns an den Taten messen!" Bildrechte: dpa