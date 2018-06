Seit über einem Jahr können Staatsbürger aus Georgien visafrei in die EU reisen. Von der neuen Reisefreiheit machen georgische Touristen und Geschäftsleute rege Gebrauch. Es gibt jedoch auch Missbrauch. Manche Georgier nutzen ihren Aufenthalt in der EU, um in Deutschland Straftaten zu begehen.

Kriminalpolizei: Politik schaut seit Jahren weg

Die Täter seien oft in Banden organisiert, sagt Dirk Peglow. Er ist stellvertretender Bundesvorsitzender des Bundes Deutscher Kriminalbeamter: "Diese Banden gehen so vor, dass sie überregional in der Bundesrepublik tätig sind. Sie reisen ein und nutzen derzeit diese Visafreiheit. Das heißt, sie können sich hier 90 Tage völlig legal aufhalten, Straftaten zu begehen."

Das Phänomen ist allerdings nicht neu. Auch vor der Einführung der Visafreiheit waren georgische Banden bereits in Deutschland aktiv, sagt BDK-Vize Peglow. Ulf Küch, bis zum vergangenen Jahr ebenfalls im BDK-Vorstand, spricht von einem massiven Problem: "Der Politik ist dieses Problem von der Kriminalpolizei und den Ländern mindestens schon zehn bis 15 Jahre vorgestellt worden. Das Problem ist, dass die Politik immer weggeschaut hat."

Georgien soll sicherer Herkunftsstaat werden

Bundesinnenminister Horst Seehofer will nicht weggucken, sondern handeln. Die Visafreiheit für Georgier hält er für falsch, wie er Anfang Mai bei der Vorstellung der Polizeilichen Kriminalitätsstatistik sagte: "Mein Haus beschäftigt sich mit der Frage, ob die Visaerteilung richtig war. Ich sage: Nein."

Doch Deutschland kann die Visafreiheit für Georgier nicht im Alleingang abschaffen. Dafür wäre die EU zuständig. Untätig will Seehofer trotzdem nicht bleiben. Er will neben den Maghreb-Staaten Georgien zu einem sicheren Herkunftsstaat erklären lassen, um Asylverfahren zu beschleunigen. Denn es gibt eine weitere Auffälligkeit bei georgischen Straftätern: Einzelne von ihnen beantragen nach Angaben des Bundeskriminalamtes Asyl, damit sie sich länger in Deutschland aufhalten können.

Menschen aus Georgien beantragen zunehmend Asyl

Tatsächlich belegt die Statistik steigende Asylbewerberzahlen aus Georgien: Vor zwei Jahren stellten insgesamt knapp 3.800 Georgier einen Antrag auf Asyl. In diesem Jahr waren es schon knapp 2.300 Asylanträge alIein von Januar bis April. Georgien ist damit auf Platz acht der häufigsten Herkunftsländer von Asylbewerbern. Die Anerkennungsquote ist verschwindend gering. Weniger als ein Prozent der georgischen Antragsteller bekommen Asyl, Flüchtlings- oder subsidiären Schutz.

Der Gesetzentwurf zu den sicheren Herkunftsländern befindet sich zurzeit in der Ressortabstimmung. Wenn das Kabinett zugestimmt hat, kann sich der Bundestag damit befassen. Dann müsste das Gesetz allerdings noch durch den Bundesrat. Das bedeutet: Die Grünen müssten zustimmen, denn sie sind an elf von 16 Landesregierungen beteiligt.

Georgien will Rückführungsanträge schneller bearbeiten

Luise Amtsberg, flüchtlingspolitische Sprecherin der Grünen im Bundestag, ist skeptisch, dass ihre Partei da mitmachen wird: "Georgien ist ein Land, in dem es Korruption und strukturelle demokratische Defizite gibt. Es gibt autonome Regionen, wo Menschen sicher nicht frei leben. Deshalb ist auch hier wieder das Mittel der sicheren Herkunftsstaaten nicht das richtige."