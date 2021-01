Das heißt, dass der Verfassungsschutz bis zu einer Entscheidung im Hauptsacheverfahren weiterhin kommunizieren darf, wie viele Mitglieder der Flügel hatte beziehungsweise hat. Das Gericht sieht eine Übergangsregel bis zu diesem Entscheid als nicht notwendig an. Die Zahlen seien bereits früher in die Öffentlichkeit gelangt. So sei bereits im Dezember 2019 durch das BfV in den Medien verbreitet worden, dass "bei dem Flügel der Nachrichtendienst auf 7.000 Personen" komme, so das Gericht. Und es gebe weitere Veröffentlichungen, in denen die Zahlen kommuniziert worden seien.