Das Bremer Oberverwaltungsgericht hat Innenminister Horst Seehofer eine weitere Vorverurteilung der geschassten Leiterin der Bremer Bamf-Außenstelle verboten. Dem Bundesinnenministerium ist es demnach künftig untersagt, zu behaupten, ein Bericht der internen Revision des Amtes habe ergeben, "dass im Ankunftszentrum Bremen bewusst gesetzliche Regelungen und interne Dienstvorschriften missachtet werden". Das Innenministerium hatte sich im Mai in einer Pressemitteilung entsprechend geäußert. Ob die Außenstellenleiterin vorsätzlich gegen Gesetze verstoßen habe, sei noch Gegenstand laufender Ermittlungen, so das Gericht. Daher verbiete es die Fürsorgepflicht dem Dienstherren, sich in dieser Weise zu äußern.

Die Bamf-Außenstelle in Bremen. Bildrechte: dpa

Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen die frühere Leiterin der Außenstelle. Die Bremer Behörde war im Frühjahr in den Verdacht geraten, dass dort unrechtmäßig Asylbescheide positiv entschieden wurden. Damals war von rund 1.200 Fällen die Rede. Eine Kontrolle ergab dann aber nach dem abschließenden Prüfbericht lediglich 145 Verstöße.



Es ist bereits das zweite Mal, dass die Außenstellenleiterin vor Gericht einen Erfolg erstritten hat: Im August entschied das Verwaltungsgericht in Bremen, das Bundesinnenministerium dürfe vorerst nicht mehr behaupten, dass die Vorgänge in Bremen auch deshalb möglich gewesen seien, weil "hochkriminell kollusiv und bandenmäßig" mehrere Mitarbeiter der Außenstelle mit einigen Rechtsanwälten zusammengearbeitet hätten. Hintergrund war eine entsprechende Äußerung des Parlamentarischen Innenstaatsekretärs Stephan Mayer (CSU) in der Sendung "Anne Will" im Mai 2018.