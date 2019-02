Die Bundesregierung hat nach der Insolvenz der Fluglinie Germania in der vergangenen Woche einen Abschiebeflug ausfallen lassen müssen. Das teilte ein Sprecher das Bundesinnenministeriums MDR AKTUELL mit. Demnach sei ein Flug in die aserbaidschanische Hauptstadt Baku abgesagt worden. Zwei weitere geplante Germania-Flüge seien umgebucht und durchgeführt worden. Über eine dieser Umbuchungen für einen Flug in den Westbalkan hatte das Nachrichtenmagazin der SPIEGEL bereits in der vergangenen Woche berichtet. Wie MDR AKTUELL aus dem Ministerium weiter erfuhr, war der zweite umgebuchte Flug von Leipzig in Richtung Tunesien abgehoben. Weitere Details nannte das Ministerium vorerst nicht.