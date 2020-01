Die Flugbegleitergewerkschaft Ufo wird ihre Streiks bei Germanwings wie geplant beenden und ab Donnerstag den Flugbetrieb wieder aufnehmen. Ein Sprecher sagte, die Gewerkschaft verzichte auf eine Verlängerung des Ausstands. Am Sonntag werde das weitere Vorgehen beraten. Wie bereits an den beiden Vortagen mussten auch am Neujahrstag tausende Passagiere bundesweit Einschränkungen hinnehmen.