Lehrer- und Platzmangel – ein gültiges Argument?

Auch Marco Tullner, Bildungsminister von Sachsen-Anhalt, sieht in der Aufteilung der Schülerinnen und Schüler im Unterricht eher eine Gefahr, Vorurteile zu unterstützen.

Marco Tullner Bildrechte: dpa Der CDU-Politiker sagt: "Man muss natürlich festhalten, dass Unterricht grundsätzlich zielgruppenorientiert sein sollte und dass man dann weder mit Stereotypen arbeiten sollte, noch mit irgendwelchen geschlechterspezifischen Zuschreibungen."



Deswegen könne eine Debatte nie schaden. Aber man sollte auch mit den baulichen sowie den Ressourcen-Möglichkeiten nahe an der Realität bleiben.



Da erhebt Bildungsforscher Daniel Diekmann von der Uni Leipzig Einspruch: Lehrer- oder Platzmangel seien hier kein gültiges Argument gegen den getrennten Unterricht. Parallelklassen könnten ganz einfach gleichzeitig in den MINT-Fächern unterrichtet werden, und so wäre keine zusätzliche Kapazität nötig.

Mädchen hätten ohne Jungen im Unterricht mehr Raum

Eher stellt Diekmann in Frage, ob die Strategie wirklich zielführend ist. Die Forschungsergebnisse würden eigentlich keinen Hinweis darauf geben. Man könne nicht sagen, dass geschlechtergetrennter Unterricht die Leistung der Mädchen automatisch verbessere, aber auch nicht verschlechtere. Da sei es eher so, dass man nicht allzu große Hoffnung darin haben sollte. "Was die Interaktion angeht, kann man sich schon vorstellen, dass, wenn keine Jungen mehr im Unterricht sind, die Mädchen mehr Raum haben", überlegt Diekmann.

Befragungen unter Lehrern hätten gezeigt, dass es sehr unterschiedliche Umgangsweisen mit der Frage zur Gleichberechtigung der Geschlechter im Unterricht gebe. Während einige nicht bereit seien, ihre Einstellung zu hinterfragen, gehe ein Teil der Lehrer an gemischten Schulen sehr reflektiert mit dem Thema um und lasse Mädchen und Jungen im Unterricht beispielsweise immer abwechselnd zu Wort kommen.

Schulpädagoge: Mut haben, es zu probieren

Das Problem liege oft schon im Elternhaus begründet, sagt Diekmann. Mädchen, die von ihren Eltern schon in früher Kindheit für technische Themen begeistert würden, hätten später auch seltener eine Abneigung gegen Mathe oder Physik.

Für den Schulpädagogen spricht aus wissenschaftlicher Sicht nichts dagegen, den Vorschlag von der Präsidentin der Kultusministerkonferenz, Stephanie Hubig zu testen. Er plädiert für "Mut dazu, das auszuprobieren". Für eine bestimmte Zeit mit den Schülern und Schülerinnen gemeinsam zu schauen, welche Erfahrungen sie darin machten, ob sie das eher positiv oder negativ erfahren würden. Nicht als kleines, einzelnes Experiment, das losgelöst sei von allem anderen in der Schule, sondern das wirklich konzeptionell einzubauen in die Schulentwicklungs- und Qualitätsentwicklungsprozesse an Schulen. Das halte er für ganz wichtig, sagt Diekmann.