Bundestagsbeschluss Wohnungslose werden künftig erfasst

Der Bund will sich einen Überblick zur Zahl der Obdachlosen in Deutschland verschaffen. Der Bundestag beschloss, dazu die Übernachtungen in Gemeinschafts- und Notunterkünften zu erfassen. Bislang gibt es nur Schätzungen und regionale Erhebungen.