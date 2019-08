Gesundheitsminister Spahn will die Kosten für Intensivpflege senken. 60 Prozent der Patienten mit künstlicher Beatmung könnten entwöhnt werden. Bildrechte: dpa

Nach Spahns Gesetzentwurf sollen Menschen, die etwa nach einem Unfall künstlich beatmet werden müssen, nur noch im Ausnahmefall in der eigenen Wohnung betreut werden. Die Pflege soll künftig in der Regel in Pflegeheimen oder speziellen "Beatmungs-WGs" stattfinden. Der Eigenanteil der Betroffenen für Intensivpflege in Heimen soll gesenkt werden.



Spahn erläuterte, betroffen seien nicht die vielen Patienten mit tragbaren Sauerstoffgeräten. Ihren Anspruch auf Intensivpflege zu Hause behielten minderjährige Kinder oder Sonderfälle, wenn die Unterbringung in einer Einrichtung nicht möglich oder zumutbar ist.