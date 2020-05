Die Konversions- oder Reparativtherapie zielt darauf ab, Menschen mit homosexueller Orientierung oder Neigung heterosexuell zu "polen". Diese Methoden gelten als äußerst umstritten in der Psychotherapie. Anbieter dieser „Behandlung“ orientieren sich häufig an einem streng religiösen Menschenbild. Etwa verstehen einige evangelikale Gruppen die Bibel so, dass Gott sexuelle Orientierungen jenseits der Heterosexualität als Sünde verurteilt.