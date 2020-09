Gesetzentwurf Massenhaftes Kükentöten soll ab 2022 verboten sein

Mit dem massenhaften Töten männlicher Küken in der Legehennenzucht in Deutschland soll 2022 Schluss sein. Das sieht ein Gesetzentwurf vor, den Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner am Mittwoch vorgestellt hat. Ab 2024 sieht der Entwurf noch strengere Regeln vor.