Der Bundestag will heute erstmals über den von der Bundesregierung angekündigten Gesetzentwurf debattieren. Unter dem sperrigen Titel „Bundeswehr-Einsatzbereitschaftsstärkungsgesetz“ verbirgt sich ein ganzes Bündel an Maßnahmen. Insgesamt sollen über 30 Punkte in der bestehenden Bundeswehr-Verordnung verändert werden.

Flexiblere Einsatzzeiten

Vor allem die Einsatzzeit von Soldaten soll flexibler gestaltet werden können. Bislang beträgt die regelmäßige Arbeitszeit wöchentlich 41 Stunden. In dem Gesetzentwurf sind nun auch Ausnahmen bzw. Teilzeit-Regelungen erlaubt. Ziel sei es, die Einsatzbereitschaft der Bundeswehr durch die Rückkehr zu einer flexibleren Dienstgestaltung zu erhöhen.

Mehr Berufssoldaten ernennen

Auch die Ernennung zu Berufssoldaten soll vereinfacht werden. Soldaten, die eine Fachunteroffizierlaufbahn abgeschlossen haben und damit Spezialisten auf ihrem Fachgebiet sind, könnten so längerfristig an die Bundeswehr gebunden werden, heißt es in dem Entwurf.



Weiterhin sollen Zeitsoldaten sowie freiwillig Wehrdienstleistende in der Rentenversicherung besser abgesichert werden. Ältere Soldaten könnten leichter vom Dienst freigestellt werden, um an Bildungsmaßnahmen teilzunehmen. Und auch Angehörige von Bundeswehrsoldaten sollen profitieren: so sieht der Gesetzentwurf vor, dass Kosten, die für Familienmitglieder anfallen, wenn sie Soldaten im Krankenhaus besuchen, erstattet werden.

Kann das Gesetz die Bundeswehr retten?