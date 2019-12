Wenn es nach dem Bundesinnenministerium geht, übernehmen künftig sogenannte Self-Service-Terminals die Arbeit der Fotostudios. Man stellt sich also vor einen Computer, der dann das biometrische Foto schießt. Das wird dann direkt an den Sachbearbeiter weitergeleitet.

Die Fotocomputer der Behörden sollen auch Passbildautomaten ablösen. Bildrechte: ddp

Eingesetzt wird das schon in den Bürgerämtern zum Beispiel in Magdeburg. Geeignet ist das Terminal bisher allerdings nur für Menschen, die nicht kleiner als 126 Zentimeter sind. Kleinkindern und Rollstuhlfahrern nutzt das also bisher nichts. Aus Sicht des Centralverbandes Deutscher Berufsfotografen müssten gefälschte Bilder aber in jedem Falle auch schon heute erkannt werden, meint der Verbandschef Hans Starosta, denn: