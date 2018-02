Immer wieder stehen Ermittler vor folgendem Problem: Auf einer geheimen Webseite postet ein anonymer Nutzer Videos, die den sexuellen Missbrauch eines Kindes zeigen. Ein verdeckter Ermittler versucht den Mann zu überführen, chattet mit ihm und überredet ihn sogar zu einem Treffen. Doch kurz vor dem vereinbarten Termin verlangt der Pädophile, dass ein Missbrauchsvideo hochgeladen wird. Keuschheitsprobe nennt man das in der Szene.

Ein Pädophiler lädt tatsächlich etwas hoch, Polizisten aber dürfen das nicht, erklärt Benjamin Krause von der Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität der Staatsanwaltschaft in Gießen: "Insbesondere kennen wir dieses Problem bei Foren und Boards im Internet und im Darknet. Dort gibt es regelmäßig zugangsgeschützte Bereiche, auf denen sich Tatverdächtige sammeln. Und in diesen zugangsgeschützen Bereich kommt man eben nur rein, auch als verdeckter Ermittler, wenn man beispielsweise Kinderpornografie hochladen soll. Und das stellt nach dem deutschen Recht eine Straftat dar, deswegen ist uns das nicht erlaubt."

Das wissen Kinderporno-Täter und nutzen es aus, so wie offenbar auch im Fall des Breisgauer Kindesmissbrauchs. Dort hatte ein siebter "Kunde" des Staufener Paares Verdacht geschöpft, nachdem ein verdeckter Ermittler seiner Bitte nach kinderpornografischem Material nicht nachgekommen war.

Mit derartigen Fällen habe er regelmäßig zu tun, sagt Staatsanwalt Benjamin Krause. Wie oft genau, könne er aber nicht sagen. Auch die Landeskriminalämter in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen kennen das Problem, ergaben Anfragen von MDR Aktuell. Andreas von Koß vom LKA Sachsen-Anhalt sagt: "Diese Ermittlungen in den geschlossenen Chatrooms von Kinderporno-Ringen kommen eher selten vor. Und wenn wir natürlich dort auch unterwegs sind und keine andere Möglichkeiten sehen, diese Täter zu identifizieren, dann wird das schwierig, aber das sind in den letzten Jahren eine Handvoll Fälle, die wir zu bearbeiten haben."