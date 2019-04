Bewohner der Notunterkunft für Asylbewerber in Jördenstorf (Mecklenburg-Vorpommern) Bildrechte: dpa

Das Kabinett billigte am Mittwoch auch eine Reform des Asylbewerberleistungsgesetzes. Alleinstehende und Alleinerziehende sollen neben Sachleistungen künftig 150 Euro und damit 15 Euro mehr pro Monat erhalten.



Für Menschen in großen Gemeinschaftsunterkünften gilt ein niedrigerer Satz. Die Bundesregierung will arbeitswilligen Asylbewerbern zudem früher Zugang zu Sprachkursen verschaffen, auch bei nur geringen Chancen einer Anerkennung.