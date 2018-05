Wie viele Erzieher gibt es, welche Förderung und was kostet es – das ist in den Bundesländern ganz unterschiedlich. Zukünftig sollen Kinder überall gleich gut betreut werden. Es ist das erste große Projekt für die neue Familienministerin Franziska Giffey: Das "Gute-Kita-Gesetz“ geht am Mittwoch in die Ressortabstimmung. Das Ziel sind einheitliche Standards. Da die Ausgangslage in den Bundesländern unterschiedlich ist, können sie sich nach Bedarf für notwendige Maßnahmen entscheiden.

Änderungen bei den Gebühren

Bundesfamilienministerin Giffey erklärt im ARD-Morgenmagazin: "Wir wollen gerne, dass es jedes Kind packt, egal, in welchem Land es geboren wurde, egal, in welchem Elternhaus, ob arm oder reich. Und dafür ist es nötig, dass passgenaue Lösungen gefunden werden. Das heißt, in einigen Ländern wird die Gebührenfreiheit oder weniger Gebühren ein wichtiger Punkt sein, in anderen geht es um die Fachkräfte."

3,5 Milliarden Euro mehr

Oder um Sprachförderung, andere Angebote und Öffnungszeiten. Insgesamt stehen neun Instrumente im "Werkzeugkasten" bereit. Der Bund will den Ländern in dieser Wahlperiode zusätzlich 3,5 Milliarden Euro bereitstellen, um die Kinderbetreuung zu verbessern.

Die SPD-Ministerin kündigt an, das Gesetz soll im nächsten Jahr in Kraft treten. Dazu gehöre außerdem eine Fachkräfte-Offensive: Auszubildende sollen kein Schulgeld mehr zahlen und besser vergütet werden. Vorgesehen ist auch, durch neue Qualifizierungen und höhere Löhne mehr Erzieher anzuwerben.

FDP und AfD skeptisch

Katja Suding (FDP) Bildrechte: IMAGO Für das "Gute-Kita-Gesetz" gibt es von der Opposition grundsätzlich Zustimmung, aber auch für einzelne Punkte Kritik. Die Vizechefin der FDP-Fraktion Katja Suding: "Ich halte es für schwierig, wenn man an der Gebührenfreiheit ansetzt, wenn man jetzt noch nicht mal sicherstellen kann, dass man das Geld zielgerichtet in die Qualität investiert. Es bringt überhaupt nichts, wenn die Kita kostenlos ist, dann aber an der Qualität, an genügend Betreuern und Erziehern gespart wird."

Die AfD plädiert dafür, neben der Betreuung im Kindergarten auch die zu Hause gleichberechtigt zu fördern. Martin Reichardt ist AfD-Obmann im Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend: "Wir würden uns von Frau Giffey wünschen, wenn es neben dem Gute-Kita-Gesetz vielleicht auch mal ein Starke-Eltern-Gesetz gebe, das Eltern fördert, die ihre Kinder zu Hause erziehen wollen."

Grüne: Nötig sind zehn Milliarden