Klar, niemand glaubt und behauptet, dass sich der SPD-Außenminister diplomatisch ins Zeug geworfen hat für den lange in der Türkei inhaftierten Korrespondenten Yücel, nur um sein Amt zu bewahren. Aber dem Standing des SPD-Schwergewichts hat dessen Freilassung sicher nicht geschadet, im Gegenteil. Gabriel ist weiterhin der beliebteste SPD-Politiker. Und so einen will die Partei gehen lassen? Nicht mehr an den Kabinettstisch setzen?



Manche Hauptstadtkommentatoren wundern sich, in der "Süddeutschen Zeitung" zum Beispiel: "Es wäre töricht, eines der besten Pferde der Partei zum Abdecker zu schicken, und ein Akt der Souveränität der Parteiführung, ihn dort zu belassen, wo er ist." Die "Bild" schlagzeilt: "Vom Draußenminister zum letzten Star der SPD".