Die Finanzminister von Bund und Ländern kommen am Donnerstag erneut zu Beratungen über eine Reform der Grundsteuer zusammen. Später am Tag wird die Grundsteuer dann auch im Koalitionsausschuss von CDU, CSU und SPD Thema sein. Aus der Union und den Bundesländern gibt es bislang große Vorbehalte gegen das von Bundesfinanzminister und SPD-Politiker Olaf Scholz vorgeschlagene Modell.

Offen ist bislang, ob die Grundsteuer weiter auf die Mieter umgelegt werden darf. Die SPD-Fraktion im Bundestag hat sich in diesem Punkt gegen den Scholz-Entwurf ausgesprochen. Die Union bevorzugt eine Beibehaltung dieser Regelung.

Weiterhin spricht sich Bayern für ein Modell aus, bei dem sich die Steuerhöhe pauschal an der Fläche orientiert. Damit würden alle Grundstücke gleich stark besteuert – egal ob am Stadtrand oder in der Stadtmitte gelegen.