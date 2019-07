Fall Lübcke Tatverdächtiger widerruft Geständnis

Bundesinnenminister Horst Seehofer hatte vergangene Woche erklärt, Stephan E. habe in der Untersuchungshaft ein Geständnis abgelegt. Der mutmaßliche Rechtsextremist habe den Ermittlern gesagt, dass er allein gehandelt habe, so der CSU-Politiker damals.

Lübcke war vor seinem Haus in Nordhessen erschossen worden. Bildrechte: imago images / Eibner

Der 65-jährige Kassler Regierungspräsident Walter Lübcke war am 2. Juni vor seinem Wohnhaus im nordhessischen Wolfhagen-Istha mit einem Kopfschuss getötet worden. Der CDU-Politiker war in rechtsextremen Kreisen verhasst, weil er sich für die Aufnahme von Flüchtlingen ausgesprochen hatte.



Der einschlägig vorbestrafte E. war später von Spezialkräften in Kassel festgenommen worden. Der 45-Jährige ist nach Angaben des Verfassungsschutzes seit Jahrzehnten in der rechtsextremen Szene aktiv.