Nationales Waffenregister Zahl der gestohlenen Waffen – das Problem mit der Statistik

Mehr als 24.500 Waffen waren Ende Januar 2018 in Deutschland im Nationalen Waffenregister als gestohlen oder abhandengekommen registriert. Das geht aus einer kleinen Anfrage der Grünen an die Bundesregierung hervor - und das sind fast 18 Prozent mehr als noch im Jahr zuvor. Ein sehr starker Anstieg also, könnte man meinen, doch ganz so wie es klingt, ist es nicht.

von Linda Schildbach, MDR AKTUELL