Meldungen per Fax Digitalisierung der Gesundheitsämter geht schleppend voran

In der Corona-Krise wurde offensichtlich, wie sehr die Gesundheitsämter in der Digitalisierung hinterherhinken. Viele arbeiten mit Papier und Excel-Tabellen. Testergebnisse werden häufig per Fax verschickt. Der Bund hat deshalb versprochen, die 375 Gesundheitsämter beim Aufbau der digitalen Infrastruktur zu unterstützen. In einem ersten Schritt sollten 50 Millionen Euro fließen. Doch das Geld ist noch nicht überall angekommen.