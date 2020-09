Das teilten Bundesgesundheitsminister Jens Spahn und die Vorsitzende der Länder-Gesundheitsminister, Berlins Senatorin Dilek Kalayci, am Sonnabend mit. Die Ressortchefs hatten am Freitag beraten. In einem ersten Schritt soll es demnach bis zum 31. Dezember 2021 mindestens 1.500 Stellen für Ärzte, weiteres Fachpersonal und Verwaltungsmitarbeiter geben.

Will den Gesundheitsdienst langfristig stärken: Angela Merkel Bildrechte: dpa

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich in ihrer wöchentlichen Videobotschaft ebenfalls für eine langfristige Stärkung des Gesundheitsdiensts ausgesprochen. Merkel sagte am Sonnabend, die Mitarbeiter des Öffentlichen Gesundheitsdiensts hätten einen "großartigen Beitrag" im Kampf gegen Corona geleistet. Nicht zuletzt ihnen habe man zu verdanken, dass Deutschland "bisher so verhältnismäßig gut durch die Pandemie gekommen ist, wenn das Infektionsgeschehen nicht die Ausmaße erreicht hat, die wir in anderen Ländern beobachten mussten".