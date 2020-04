Das letzte Wort, ob der Fußball in der Bundesliga, der 2. Bundesliga und in der 3. Liga wieder rollen wird, haben die Gesundheitsämter in den Städten und Landkreisen, sagte Professor Jochen Rozek dem MDR-Magazin "Umschau". Er ist Experte für Verwaltungsrecht an der Universität Leipzig. "Wenn neue Corona-Verordnungen der Bundesländer 'Geisterspiele' der Fußballbundesliga generell zulassen, ist das örtlich zuständige Gesundheitsamt dennoch weiterhin nach dem Infektionsschutzgesetz berechtigt, ein solches Spiel im Einzelfall zu untersagen." Nach Auskunft des Juristen besteht zwar theoretisch die Möglichkeit, dass das Bundesland die Entscheidung des Gesundheitsamtes kippen kann. Doch sei dies ein erheblicher Eingriff in die kommunale Aufgabenwahrnehmung vor Ort und politisch allemal konfliktträchtig, so der Jurist.

Leipzig befürchtet Flickenteppich in der Bundesliga

Bildrechte: Picture Point Auf "Umschau"-Anfrage bei den mitteldeutschen Städten mit Fußballmannschaften in der Bundesliga, der 2. Bundesliga und in der 3. Liga sagte der Pressesprecher der Stadt Leipzig, dass er in Anbetracht der lokalen Zuständigkeit befürchtet, dass unterschiedliche bauliche Gegebenheiten von Stadien wieder zu einem Flickenteppich führen könnten. Die Umfrage ergab aber vor allem, dass die Mehrheit der Städte gegen die Wiederaufnahme des Spielbetriebs sind. U.a. sind sie skeptisch, ob die Anti-Corona-Maßnahmen mit dem Fußballspiel und den baulichen Gegebenheiten in den Stadien zusammenpassen.

Dresden und Zwickau besorgt um Sicherheit vor und im Stadion

Bildrechte: imago images/Dennis Hetzschold Die Stadt Dresden sieht den Neustart des Profifußballs im Moment sehr kritisch. Ein Sprecher der Stadtverwaltung erklärt: "Insbesondere ist nicht geklärt, wie verhindert werden soll, dass Fans sich außerhalb der Stadien in großen Gruppen treffen, so wie es schon bei Geisterspielen in der Vergangenheit passiert ist." In Zwickau hat die Stadt nach eigenen Angaben Zweifel, ob der Schutz der Gesundheit im Stadion des FSV Zwickau für Mannschaften, Betreuer, Personal und ggf. Publikum gewährleistet werden kann. In Chemnitz sieht die Stadtverwaltung die Debatte um den Fußball-Neustart nüchtern: "Wenn der Chemnitzer FC spielen will, muss er ein Konzept entwickeln, das das Gesundheitsamt dann prüfen wird." Die Verwaltung des Erzgebirgskreises, wo das für Aue zuständige Gesundheitsamt angesiedelt ist, wollte sich erst äußern, wenn eine veränderte Verordnungslage im Freistaat Sachsen vorliegt.

Halle und Magdeburg derzeitig gegen Neustart

Magdeburger Oberbürgermeister Lutz Trümper Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Die Oberbürgermeister von Halle und Magdeburg verweisen auf die aktuelle Eindämmungsverordnung des Landes Sachsen-Anhalt. Die sieht vor, dass nicht mehr als zwei Menschen aus unterschiedlichen Haushalten zusammenkommen dürfen. Demnach dürfe eine öffentliche Veranstaltung in Stadion des Halleschen FC nicht stattfinden, erklärte Stadtoberhaupt Bernd Wiegand in einem Pressegespräch vor einigen Tagen. Der Magdeburger Oberbürgermeister Lutz Trümper (SPD) lehnt derzeit Geisterspiele ab. Er sagte: "Es wäre ein fatales Signal, wenn Fußballer anders behandelt würden als der Rest der Bevölkerung.“

Jena klar gegen Bundesliga-Spiele

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Die Stadt Jena spricht sich klar gegen Fußball-Bundesliga-Spiele aus. Dabei verweist sie auf die Dritte Thüringer SARS-CoV-2-Eindämmungsverordnung. "Die untersagt die Öffnung von Sportstätten grundsätzlich. Eine Sonderregelung ist zum aktuellen Zeitpunkt nicht absehbar", sagte eine Sprecherin der Stadtverwaltung. Sie ergänzt, dass geltende Abstandsregelungen im Fußball bei Zweikämpfen nicht einzuhalten seien.

Bund und Länder wollen Donnerstag entscheiden