Corona-Schutzmaßnahmen in Mitteldeutschland Gesundheitsämter unzureichend auf mögliche neue Infektionswelle vorbereitet

Die Gesundheitsämter in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen sind derzeit nur eingeschränkt in der Lage, zukünftig Corona-Infektionsketten eigenständig und schnell zu erkennen und zu stoppen. Das ergaben Recherchen der MDR-Wirtschaftsredaktion. In Sachsen verfügt nur gut ein Drittel der Gesundheitsämter über die vor sechs Wochen von Bund und Ländern beschlossene Personalstärke für Kontaktnachverfolgungsteams. Demnach sollen es fünf Mitarbeiter pro 20.000 Einwohner sein. In Thüringen hat nur knapp die Hälfte der Ämter diese Sollstärke erreicht bzw. annähernd erreicht. Sachsen-Anhalt machte keine Angaben zu den Kreisen und veröffentlicht nur Zahlen zum Landesdurchschnitt. Demnach fehlt derzeit gut ein Drittel des beschlossenen Personals.

Sachsen: aktuelle Situation rechtfertigt keine Personalaufstockung

Sächsisches Staatsministerium für Soziales in Dresden Bildrechte: imago images / Dehli-News In Sachsen verfügen die Kontaktverfolgungsteams derzeit nur in den Städten Chemnitz, Dresden und Leipzig sowie in den Landkreisen Leipzig, Görlitz und dem Erzgebirgskreis über das geforderte Personal. Das in Sachsen zuständige Staatsministerium für Soziales und gesellschaftlichen Zusammenhalt kommentiert die Umsetzung des Bund-Länder-Beschlusses wie folgt: „Die derzeitige personelle Besetzung orientiert sich bei den meisten am momentanen tatsächlichen Arbeitsaufkommen. Aktuell rechtfertigen die Fallzahlen nicht die weitere Aufstockung, da zurzeit keine Auslastung der bereits vorhandenen Teams vorliegt. In einigen Landkreisen und Städten könnte allerdings kurzfristig aufgestockt werden.“ Die Gesundheitsämter seien personell so besetzt, dass sie sowohl ihre derzeitigen Aufgaben als auch die Anforderungen der Kontaktpersonennachverfolgung meistern könnten, so eine Sprecherin.

Thüringen: Mehrheit der Kreise erreicht Personal-Soll nicht

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK In Thüringen erreichen derzeit nur die Städte Jena, Suhl und Weimar sowie die Landkreise Eichsfeld, Greiz und der Saale-Holzland-Kreis die geforderte Personalstärke in den Nachverfolgungsteams. In der Stadt Gera, im Ilm-Kreis, im Landkreis Sömmerda und im Weimarer Land fehlen je ein bis drei Mitarbeiter zum Erreichen der Sollstärke. Gut die Hälfte der Kreise und kreisfreien Städte hat die Personalstärke in den Gesundheitsämtern bislang nicht annähernd erreicht. Der Sprecher des Thüringer Landesverwaltungsamtes, das die Ist-Zahlen erfasst, erklärt ohne Nennung von Namen, dass das für einige Kreise noch keine endgültigen Zahlen seien. „Mehrere Gebietskörperschaften haben angegeben, im Bedarfsfall weiteres Personal zuzuführen. Einige werden allerdings hierzu nicht in der Lage sein“, so der Sprecher. Nach seiner Auskunft sollen diese kurzfristig durch die vorübergehende Zuführung von ärztlichem und pflegerischem Personal in die Lage versetzt werden, die Kontaktnachverfolgung den Vorgaben entsprechend sicherzustellen. Zudem heißt es aus Erfurt: „Sollte in einzelnen Gebietskörperschaften die Sollstärke nicht erreicht werden, sind die jeweils aktuellen Fallzahlen in den Blick zu nehmen, um eine Anpassung der Personalstärke durch landesseitige Unterstützung zu ermöglichen.“

Sachsen-Anhalt: nur drei Mitarbeiter auf 20.000 Einwohner

Sachsen-Anhalts Landeshauptstadt Magdeburg Bildrechte: dpa Nach Auskunft des Sozial- und Arbeitsministeriums in Magdeburg ist der Bund-Länder-Beschluss zur Personalaufstockung der Gesundheitsämter noch nicht vollständig umgesetzt. Demnach liegt der Personalschlüssel für die Kontaktnachverfolgungsteams im Landesdurchschnitt derzeit bei ungefähr drei Mitarbeitern auf 20.000 Einwohner. Das sind 37 Prozent weniger als nach dem Bund-Länder-Beschluss gefordert. Das Ministerium verweist im Zusammenhang mit der Umsetzung des Beschlusses darauf, dass Sachsen-Anhalt unter den Bundesländern die zweitniedrigste COVID-19-Fallzahl je 100.000 Einwohner hat. Zudem sei dem Ministerium in regelmäßigen Telefonschaltkonferenzen mit den Gesundheitsämtern mitgeteilt worden, dass derzeit alle Kontakte durch die Gesundheitsämter nachverfolgt werden könnten. „Die sind darüber hinaus verpflichtet, die absehbar oder tatsächlich nicht mehr leistbaren Kontaktnachverfolgungen umgehend gegenüber dem Land anzuzeigen“, so eine Sprecherin.

Bund-Länder-Vorgabe für Sollpersonalstärke in Gesundheitsämtern