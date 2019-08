Bundesgesundheitsminister Jens Spahn sieht sich durch die von der Barmer Krankenkasse aufgezeigten Impflücken bei Kindern in Deutschland in seinem Vorhaben bestätigt, eine Masern-Impfpflicht einzuführen. Der CDU-Politiker sagte am Donnerstag in Berlin, kein Kind müsse heutzutage mehr an Masern leiden. Dennoch seien zu viele Kinder gefährdet, weil zu wenige geimpft seien.