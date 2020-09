Karl Lauterbach (SPD) Bildrechte: dpa

Lauterbach argumentiert, dass durch die Verkürzung der Maßnahmen das ganze Leben weniger unterbrochen wäre, weil Menschen schneller an den Arbeitsplatz und in die Schulen zurückkehren könnten. Mit einer verkürzten Quarantänezeit würde der gleiche Effekt für die öffentliche Gesundheit erreicht werden wie bislang, sagte Lauterbach. Möglicherweise wäre der Effekt sogar größer, "weil sich mehr Menschen an die Quarantänezeit hielten".